Минфин РФ не планирует вводить минимальную розничную цену на пиво

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-05T17:18:50+03:00

При этом в ведомстве заявили о готовности обсудить такую меру

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Замглавы Минфина Илья Трунин заверили, что в ближайшее время финансовое ведомство не собираются выступать с предложением по введению минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. При этом он заявил о готовности обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием.

«Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», - сказал замминистра.

При этом Трунин пояснил, что в министерстве финансов считают вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее МРЦ недостаточно проработанными. «Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать», - приводит слова чиновника ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 5 сентября, глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил о намерении обсудить с Минфином введение МРЦ на пиво. Как выяснилось, принять такие меры предложили участники пивоваренной отрасли.