В России рассмотрят возможность установить минимальную цену на пиво

СЕГОДНЯ 07:21 2018-09-05T07:21:48+03:00

В России могут ввести минимальную цену на пиво Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Как заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин, ведомство намерено обсудить этот вопрос с министерством финансов.

"Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине", — сказал Алешин.

Он отметил, что введение маркировки всей пивоваренной продукции также будет целесообразным.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка», - заявил глава РАР.

По этой причине, подчеркнул Алешин, регулятор и участники рынка должны заранее подготовиться к готовящимся нововведениям.

«К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил он, передает РИА Новости.