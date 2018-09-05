2018-09-05T07:21:48+03:00
Экономика

В России рассмотрят возможность установить минимальную цену на пиво

Росалкогольрегулирование планирует обсудить этот вопрос с Минфином
Екатерина БОЛГОВА
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В России могут ввести минимальную цену на пивоВ России могут ввести минимальную цену на пивоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Как заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин, ведомство намерено обсудить этот вопрос с министерством финансов.

"Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине", — сказал Алешин.

Он отметил, что введение маркировки всей пивоваренной продукции также будет целесообразным.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка», - заявил глава РАР.

По этой причине, подчеркнул Алешин, регулятор и участники рынка должны заранее подготовиться к готовящимся нововведениям.

«К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил он, передает РИА Новости.

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