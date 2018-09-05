Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России

СЕГОДНЯ 21:13 2018-09-05T21:13:35+03:00

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о предстоящих на этой неделе консультациях между главами внешнеполитических и оборонных ведомств США и Индии. По его словам, в ходе министерского диалога в формате «2+2» будет затрагиваться, в частности, вопрос закупки Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400 у России.

«Определенно тема (закупки) С-400 будет подниматься. Кстати, я ожидаю, что она будет затронута самой Индией», - приводит слова Мэттиса сайт Пентагона.

При этом глава Минобороны Соединенных Штатов охарактеризовал диалог с Нью-Дели как транспарентный и заметил, что страны могут не соглашаться друг с другом, но в то же время оставаться партнерами. «Хочу вновь подчеркнуть, что мы ведем очень транспарентный диалог между двумя равнозначными странами, суверенными государствами», - сказал Джеймс Мэттис.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Россия может начать поставки зенитно-ракетных систем С-400 в Индию уже в 2020 году.