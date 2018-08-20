2018-08-20T10:31:37+03:00
Политика

Россия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 году

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, все технические и коммерческие аспекты сделки подготовлены
Денис СУХОВ
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Россия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 годуРоссия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 годуФото: Анна САДОВНИКОВА
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Россия может начать поставки зенитно-ракетных систем С-400 в Индию уже в 2020 году. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны», - отметил Шугаев.

Межправительственные соглашение о поставке в Индию российских систем С-400 и фрегатов проекта 11356 были достигнуты в октябре 2016 года. По словам диреткора ФСВТС, все коммерческие и технические аспекты контрактов подготовлены, Москва готова подписать их уже в октябре во время российско-индийского саммита.

«Что касается «четырехсотки», то у нас уже подготовлена вся база, чтобы этот контракт подписать. Все основные технические и коммерческие аспекты согласованы, и я думаю, что мы близки к тому, чтобы это произошло. Оба контракта до конца года мы надеемся с нашими индийскими партнерами подписать», - добавил Шугаев.

Он также отметил, что в настоящее время Индия находится под «сильным прессингом» Вашингтона — несмотря на обещание США не подвергать стратегических союзников санкциям за покупку российских вооружений, давление все равно продолжается.

Российский комплекс С-400 «Триумф» - зенитно-ракетная система, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет на дальности до 400 км и на высоте до 30 км.

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