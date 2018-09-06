2018-09-06T00:24:53+03:00
Умные вещи

Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube

В ведомстве напомнили, что на территории страны есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идетО блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Напомним, ранее ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в Единый день голосования 9 сентября, что является нарушением российского законодательства. Во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов, — отметил Субботин, слова которого приводятся в сообщении ведомства на его официальной странице «ВКонтакте». - Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес
Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе
Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале
Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море
Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада
Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров