Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube

СЕГОДНЯ 00:14 2018-09-06T00:24:53+03:00

В ведомстве напомнили, что на территории страны есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов

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Напомним, ранее ЦИК и Роскомнадзор направили в Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в Единый день голосования 9 сентября, что является нарушением российского законодательства. Во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что видеохостинг YouTube сегодня выступает как связующее звено в пропаганде антиобщественного поведения в день выборов.

«О блокировке YouTube на территории Российской Федерации речи не идет. У нашего государства есть и другие механизмы для принуждения к исполнению российских законов, — отметил Субботин, слова которого приводятся в сообщении ведомства на его официальной странице «ВКонтакте». - Мы будем наблюдать за развитием ситуации и смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции от компании нет. После Единого дня голосования мы соберемся на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и подведем итоги».