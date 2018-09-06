2018-09-06T02:19:20+03:00
Политика

Путин посетит учения «Восток-2018» после Восточного экономического форума

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в военных маневрах
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Один из этапов стратегических учений "Восток-2018" посетит президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По его словам, президент побывает на учениях после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке. Эти маневры пройдут с участием частей Народно-освободительной армии Китая.

По данным газеты "Известия", председатель КНР Си Цзиньпина не будет присутствовать на учениях "Восток" в этом году.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин примет участие в работе Восточно-экономического форума 11-13 сентября. В эти же дни во Владивостоке состоится встреча российского и китайского лидеров.

Как писал сайт kp.ru, в Германии крупные стратегические учения «Восток – 2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае, назвали «мощным сигналом» для всего мира. В ФРГ уверены, что маневры призваны продемонстрировать НАТО не только военную мощь России, но и то, что у нее в союзниках «одна из самых могущественных держав».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Филиппинка обвенчалась с женихом на его похоронах
В Крым прибыла делегация из США
Максакова сообщила о начатом уголовном расследовании угроз в ее адрес
Захарова прокомментировала угрозу Трампа рассердиться из-за операции в Идлибе
Валерий Фадеев ушел из программы «Воскресное время» на Первом канале
Роскомнадзор не планирует блокировать YouTube
Бомбардировщики ВКС России Ту-160 провели учения в Средиземном море
Трамп опроверг сообщение СМИ о своем приказе уничтожить Асада
Стало известно, как создатели «Карточного домика» избавились от героя Кевина Спейси
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МИД РФ усомнился в подлинности фото подозреваемых по делу Скрипалей
«Ничем не подкрепленная инсинуация»: СКР прокомментировал версию о «подмене» черных ящиков самолета Качинского
Парагвай решил вернуть посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив
МЭР понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году до 1,8%
Мэттис обсудит с Индией ее планы по закупке С-400 у России
Лондон созвал заседание СБ ООН для обсуждения дела Скрипалей
«Комсомольская правда» поднялась на четвертое место в рейтинге самых цитируемых ресурсов в соцсетях
МИД Великобритании вызвал временного поверенного РФ в Лондоне
Грузчики из «Хитроу» исполнили танец в память о Фредди Меркьюри
Лондон отказался предоставить отпечатки пальцев подозреваемых по делу Скрипалей‍
Появилось видео удара ВКС РФ по объектам «Ан-Нусры»* в сирийском Идлибе
«Уверена в своей невиновности и намерена ее доказывать»: отец Бутиной заявил, что дело против его дочери сфабриковано
В Нью-Йорке самолет Emirates поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров