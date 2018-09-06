Путин посетит учения «Восток-2018» после Восточного экономического форума

СЕГОДНЯ 02:19 2018-09-06T02:19:20+03:00

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Один из этапов стратегических учений "Восток-2018" посетит президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По его словам, президент побывает на учениях после участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке. Эти маневры пройдут с участием частей Народно-освободительной армии Китая.

По данным газеты "Известия", председатель КНР Си Цзиньпина не будет присутствовать на учениях "Восток" в этом году.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин примет участие в работе Восточно-экономического форума 11-13 сентября. В эти же дни во Владивостоке состоится встреча российского и китайского лидеров.

Как писал сайт kp.ru, в Германии крупные стратегические учения «Восток – 2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае, назвали «мощным сигналом» для всего мира. В ФРГ уверены, что маневры призваны продемонстрировать НАТО не только военную мощь России, но и то, что у нее в союзниках «одна из самых могущественных держав».