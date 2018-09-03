2018-09-03T06:55:32+03:00
Политика

В Германии назвали учения «Восток – 2018» сигналом всему миру

Немецкие журналисты отмечают, что стратегические учения «Восток – 2018» в России с участием Китая «воплощают в жизнь страхи» США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крупные стратегические учения «Восток – 2018» пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском краеКрупные стратегические учения «Восток – 2018» пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском краеФото: Андрей АБРАМОВ
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Крупные стратегические учения «Восток – 2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкальском крае, являются «мощным сигналом» для всего мира и призваны продемонстрировать НАТО не только военную мощь России, но и то, что у нее в союзниках «одна из самых могущественных держав», пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в российских учениях «Восток-2018» будут принимать участие китайские военнослужащие. В Забайкалье из Поднебесной приедут порядка 3,2 тысячи военных, вместе с ними прибудут 900 единиц различного вооружения, а также 30 вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом.

Авторы статьи в Handelsblatt отмечают, что маневры на полигоне Цугол станут «воплощением в жизнь страхстрахов Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина».

Кроме того, немецкие журналисты напоминают, что в Забайкалье также пройдет четвертый Восточный экономический форум, который тоже говорит о тесных отношениях России с Китаем.

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