2018-09-06T05:05:41+03:00
Политика

В России хотят возродить производство самого большого самолета-амфибии

А-40 «Альбатрос» заменит Бе-12 в рамках полного обновления авиапарка
Юлия ДИВЕЕВА
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Vногоцелевой самолёт-амфибия А-40 "Альбатрос". Фото: Евгений Пашин/wikimedia.orgVногоцелевой самолёт-амфибия А-40 "Альбатрос". Фото: Евгений Пашин/wikimedia.org
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В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Его выпуск был остановлен после распада СССР.

Работу над проектом уже начала Объединенная авиастроительная корпорация. Еще в 2016 году начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов анонсировал его начало. А-40 «Альбатрос» - советский многоцелевой самолет-амфибия. Он создавался на замену Бе-12, и теперь с его помощью хотят полностью обновить авиапарк.

Его максимальная взлетная масса А-40 достигает 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса в мире, переадет РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле стало известно, что в России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет, который заменит устаревший Ан-124 «Руслан».

Новые транспортники будут «оцифрованы» и оснащены российскими двигателями ПД-35. Ранее в «Русланах» использовались двигатели украинского производства. Планируется, что они будут эксплуатироваться до 2050 года при необходимой модернизации.

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