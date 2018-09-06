Устроивший стрельбу мужчина сорвал встречу кандидата в губернаторы Подмосковья с избирателями

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-06T11:50:45+03:00

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Кандидат в губернаторы Московской области от партии «Альянс зелёных» Лилия Белова вчера вечером проводила встречу с избирателями в небольшом посёлке под Сергиевом Посадом. По словам очевидцев в какой-то момент к месту собрания подъехал автомобиль - «Лада». Сидевший за рулём мужчина продемонстрировал пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух и уехал.

Встреча была сорвана. Белова и ее помощники вызвали полицию.

- По результатам проверки стрелявший установлен, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в ОМВД Сергиево-Посадского района. - Это житель Ярославской области. Установлено, что выстрелы были сделаны из травматического пистолета. Пострадавших нет.

По информации «КП» на мужчину был составлен протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведённых для этого местах». Максимальное наказание по ней - штраф до 50 тысяч рублей либо запрет на хранение и ношение оружия до полутора лет.