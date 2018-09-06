Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что уровень налоговой нагрузки в стране сохранится в течение ближайших шести лет. По его словам, в начале 2019 года будет разработан итоговый документ, который готовит рабочая группа по реформированию налоговых платежей в нефтяной отрасли.
«В ближайшие шесть лет завершим налоговый маневр в нефтяной отрасли. Важная тема, безусловно. Это неналоговые платежи, которые являются теми же налогами. Мы планируем создать единые правила их введения, изменения, взимания», - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.
Он отметил, что в ближайшее время будет разработан законопроект о включении части таких платежей в налоговый кодекс.
Премьер подчеркнул, что этот налоговый уровень сохранится в течение шести лет.
"Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", — подытожил глава правительства.
Кроме того, по словам Медведева, продолжится формирование стабильных налоговых решений, при которых сохранится паритет интересов граждан, предпринимателей и государства.