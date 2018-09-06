2018-09-06T18:24:02+03:00
Экономика

Медведев: уровень налоговой нагрузки в России сохранится в течение шести лет

По словам премьер-министра, в начале следующего года будет разработан документ, который готовит рабочая группа по реформированию налоговых платежей в нефтяной отрасли
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Евгения ГУСЕВА
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что уровень налоговой нагрузки в стране сохранится в течение ближайших шести лет. По его словам, в начале 2019 года будет разработан итоговый документ, который готовит рабочая группа по реформированию налоговых платежей в нефтяной отрасли.

«В ближайшие шесть лет завершим налоговый маневр в нефтяной отрасли. Важная тема, безусловно. Это неналоговые платежи, которые являются теми же налогами. Мы планируем создать единые правила их введения, изменения, взимания», - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что в ближайшее время будет разработан законопроект о включении части таких платежей в налоговый кодекс.

Премьер подчеркнул, что этот налоговый уровень сохранится в течение шести лет.

"Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять", — подытожил глава правительства.

Кроме того, по словам Медведева, продолжится формирование стабильных налоговых решений, при которых сохранится паритет интересов граждан, предпринимателей и государства.

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