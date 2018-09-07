2018-09-07T01:16:15+03:00
Политика

США обвинили Сирию в торговле нефтепродуктами с террористами

Минфин страны обвинил сирийского бизнесмена в перевозке оружия из Ирака
Юлия ДИВЕЕВА
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В США обвиняют сирийского бизнесмена в торговле с террористамиВ США обвиняют сирийского бизнесмена в торговле с террористамиФото: REUTERS
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Вашингтон обосновал введение своих новых санкций против Сирии тем, что Дамаск якобы ведет торговлю нефтепродуктами с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов США.

По данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства, в санкционный список включен Мухаммед аль-Катирджи и его компания Qatirji Company, занимающаяся грузовыми перевозками.

«Катирджи поддерживает прочные связи с сирийским режимом и способствует торговле топливом между режимом и ИГ, включая поставки нефтепродуктов на контролируемую ИГ территорию», — сказано в заявлении на сайте Минфина США.

В ведомстве утверждают, что Катиржи помогает переправлять оружие и боеприпасы под предлогом импорта и экспорта продовольственных товаров, и доставлял вооружение из Ирака в Сирию.

В минфине также заявили, что у аль-Катирджи обширные связи как среди чиновников правительства Сирии, так и среди боевиков ИГ*.

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