Погода в Москве 7 сентября: Переменная облачность, без осадков

СЕГОДНЯ 07:25 2018-09-07T07:25:59+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 21 до 26 градусов

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Погода в Москве 7 сентября будет переменнооблачной, обойдется без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура ночью в Москве 11...13 градусов (в центре 15...17 градусов), по области 8...13 градусов (местами до 4 градусов), днем в Москве 23...25 градусов, по области 21...26 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится: переменная облачность сохранится, осадков также не ожидается. Температура воздуха в Москве в ночные часы опустится до 11...13 градусов (15...17 градусов в центре города), по области — до 8...13 градусов (местами похолодает до плюс 4 градусов). Ветер восточный 3-8 метров в секунду.

В грядущие выходные погода в столичном регионе будет оставаться теплой, дневные температуры воздуха составят от 23 до 25 градусов в городе и от 21 до 26 градусов по области.