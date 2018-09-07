МИД РФ потребовал незамедлительно освободить Вышинского

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-07T11:37:16+03:00

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Министерство иностранных дел России требует незамедлительного освобождения журналиста Кирилла Вышинского, арестованного украинскими властями по обвинению в госизмене.

С соответствующим заявлением выступила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания, мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел», - подчеркнула дипломат.

Представитель МИД напомнила, что речь идет о суде над человеком, который лишь открыто выполнял свои профессиональные обязанности «на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики».

Захарова также добавила, что особую тревогу вызывает быстро ухудшающееся состояние здоровья Вышинского, которого недавно в срочном порядке госпитализировали из-за суда в предынфарктном состоянии.

Напомним, главреда РИА Новости Украина, Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае этого года. Одновременно СБУ провела обыски в офисе агентства. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский суд, где рассматривается дело журналиста, арестовал Вышинского на 60 дней.

Защита пыталась обжаловать арест, но суд отклонил апелляцию. В ходе заседания Вышинский заявил о намерении отказаться от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне суд продлил срок содержания Вышинского под стражей до 4 ноября.