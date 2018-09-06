2018-09-06T15:52:48+03:00
Политика

Вышинский заявил о нарушениях при рассмотрении его ходатайства об отводе судье

Сторона обвинения настаивает на продлении ареста главреда РИА Новости Украина
Денис СУХОВ
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Кирилл Вышинский в зале суда. Фото: Андрей ДоманскийКирилл Вышинский в зале суда. Фото: Андрей Доманский
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Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что Херсонский городской суд допустил грубые нарушения, рассматривая его ходатайство об отводе судьи.

Накануне Вышинского госпитализировали из зала суда после заявления защиты о резком ухудшении состояния здоровья журналиста и необходимости медосмотра. Кроме того, адвокаты запросили отвод судьи, председательствующего на заседании по вопросу продления ареста.

Ходатайство защиты об отводе судьи было рассмотрено, но осталось без удовлетворения. Адвокат журналиста Андрей Доманский сообщил, что узнал о заседании уже после его начала.

«Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката (заявления об отводе судьи) проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание», - заявил Вышинский на заседании в четверг.

Отметим, что прокуратура продолжает настаивать на продлении ареста Вышинского, якобы из-за того, что на свободе журналист может скрыться от правосудия. В свою очередь защита просит освободить Вышинского из-под стражи и отпустить на поруки.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве в мае этого года. Одновременно СБУ провела обыски в офисе РИА Новости Украина. Главреда издания обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский суд, где рассматривается дело журналиста, заключил Вышинского под стражу на 60 дней, позже срок ареста был продлен.

Защита пыталась обжаловать арест, но суд отклонил апелляцию. В ходе заседания Вышинский заявил о намерении отказаться от украинского гражданства и обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

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