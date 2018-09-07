2018-09-07T14:45:50+03:00
Политика

Минобороны: американские F-22 сопроводили российские Ту-95МС над Арктикой

По данным ведомства, инцидент произошел во время планового полета ракетоносцев над нейтральными водами
Екатерина БОЛГОВА
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Истребители F-22 ВВС СШАИстребители F-22 ВВС СШАФото: REUTERS
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В пятницу, 7 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что американские истребители F-22 сопроводили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным ведомства, это произошло во время планового полета над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

До этого издание Washington Free Beacon заявило со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека, что истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95МС.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что на некоторых этапах российские самолеты ВКС России были сопровождены американскими истребителями. В российском военном ведомстве подчеркнули, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Черного моря, Атлантического и Тихого океанов, что происходит в соответствии с международными нормами.

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