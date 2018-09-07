2018-09-07T16:41:23+03:00
В мире

Вучич отказался встречаться с лидером Косово в Брюсселе

Об этом заявили в делегации президента Сербии
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Сербии Александр ВучичПрезидент Сербии Александр ВучичФото: REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич отказался от встречи с лидером самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи в ходе переговоров при посредничестве Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщил глава канцелярии по Косово и Метохии при руководстве Сербии Марко Джурич в пятницу, 7 сентября.

"Президент Сербии не будет сегодня в Брюсселе разговаривать с косовским президентом Хашимом Тачи, и под вопросом, когда и будут ли продолжены разговоры с Приштиной", — сказал Джурич.

Он отметил, что Вучич заявил об отказе от встречи после разговора с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, что было ответом на "обманы, угрозы и ложь косовских албанцев", передает агентство Танюг.

Напомним, в феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии в 2011 году были вынуждены начать переговоры об улучшении отношений с косовскими албанцами при посредничестве Евросоюза. В апреле 2013 года было принято крупнейшее в этом направлении "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины.

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