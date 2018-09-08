Ученые предлагают сделать Сахару гигантской электростанцией

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-08T09:02:19+03:00

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У пустыни Сахары огромный потенциал в области производства альтернативных возобновляемых видов энергии. Метеорологи из США, Китая и Италии предложили сделать из региона огромную электростанцию, покрыв всю площадь Сахары солнечными батареями и ветряными станциями.

Группа ученых, возглавляемая Юджинией Калнай, моделировала климат пустыни в различных условиях, и пришла к выводу, что Сахара снова может стать плодородной, как десятки тысяч лет назад. При этом здесь будет производиться энергии в четыре раза больше, чем необходимо всему человечеству на сегодняшний день, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Метеорологи уверены, что после размещения объектов в пустыне в два раза вырастет количество осадков, а значит усилится рост растений и появится зеленый покров. Кроме того, по их словам, крупные ветряные электростанции могут влиять на перемещение воздушных масс, а солнечные батареи, отражая лучи, позволят земле остывать. Этого будет достаточно для постепенного изменения климата в регионе и начала развития земледелия.