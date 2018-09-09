Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Президент РФ Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму: в ней он поздравил северокорейского лидера с отмечаемой в воскресенье, 9 сентября, 70-й годовщиной основания Корейской Народно-Демократической Республики. Кроме того, в своем послании глава нашего государства отметил дружественный характер отношений между Москвой и Пхеньяном.
«Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР», - приводит агентство ЦТАК отрывок из письма российского лидера.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что Москва и Пхеньян совместными усилиями обеспечат «дальнейшее расширение двустороннего диалога и конструктивного сотрудничества в различных областях».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу в КНДР с визитом прибыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Там она провела встречу с Ким Чен Ыном и передала ему письмо от президента РФ.