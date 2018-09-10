СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-10T11:37:41+03:00

ФСБ сообщила о задержании члена ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 сентября, ФСБ России сообщила о задержании в Смоленской области члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По данным спецслужбы, подозреваемыйй по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) готовил убийство одного из лидеров Донецкой народной республики (ДНР).

«Федеральной службой безопасности 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженец Дагестана, <…> который по заданию СБУ и руководителей «Правого сектора» планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения ДНР», - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС.

При этом в Федеральной службе безопасности отметили, что правоохранителям уже удалось пообщаться с задержанным. В частности, Магомедов рассказал о том, что спецслужбы Украины оказывают активную помощь боевикам ИГ для организации терактов в России и устранения лидеров ДНР и ЛНР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ в Калужской области.