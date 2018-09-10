2018-09-10T12:28:56+03:00
Политика

Путин о едином дне голосования 2018: серьезных нарушений на выборах не было

Путин подвел итоги единого дня голосования 2018 и поблагодарил россиян за активное участие в выборах
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, который ранее в понедельник, 10 сентября, прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, подвел итоги единого дня голосования 2018, а также поблагодарил россиян за активное участие в состоявшихся в минувшее воскресенье выборах и проявление гражданской позиции.

«Сейчас только что прошла избирательная кампания, хочу от вашего имени поблагодарить избирателей России за активное участие в этой избирательной кампании, за проявление своей гражданской позиции», - цитирует главу нашего государства ТАСС.

Также российский лидер подчеркнул, что серьезных нарушений в единый день голосования не было. «Избирательная кампания прошла достойно с минимальным количеством нарушений. В некоторых регионах будет второй тур, в том числе и здесь на Дальнем Востоке, это нормальное дело», - сказал Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 9 сентября, в России состоялись выборы глав 26 российских регионов. Еще в 16 субъектах РФ выбирали депутатов региональных парламентов.

При этом «Комсомольская правда» вела онлайн-трансляцию единого дня голосования.

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