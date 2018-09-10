2018-09-10T13:35:49+03:00
Туризм

Названы самые популярные города РФ для осенних выходных

Москва и Коломна попали в ТОП-10
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные российские города для краткосрочных поездокНазваны самые популярные российские города для краткосрочных поездокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Среди самых популярных направлений в России для проведения осенних выходных оказались Москва и подмосковная Коломна. Сервис бронирования жилья проанализировал, какие города для краткосрочных поездок выбирают россияне.

Но основе данных о количестве бронирований, первое место занял Санкт-Петербург, а столица оказалась лишь на пятой строчке.

«Топ-10 городов по популярности путешествий на осенние выходные составили Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области», - пишет РИАМО.

Отмечается, что дешевле всего путешественники могут отдохнуть в Петрозаводске, здесь за одну ночь в хостеле или отеле придется заплатить 2,2 тысячи рублей. Отдых в Коломне чуть дороже — 2,3 тысячи рублей за сутки. В Москве одна ночь обойдется туристам примерно в 2,9 тысячи рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рейтинг подготовлен на основе данных о бронировании с 1 сентября по 31 октября.

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