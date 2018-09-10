Появилось видео задержания боевика ИГ*, готовившего убийство одного из лидеров ДНР

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-10T14:03:27+03:00

На опубликованных кадрах также можно увидеть, как в квартире подозреваемого проводится обыск [видео]

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Появилось видео задержания боевика ИГ - запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», который готовил убийство одного из командиров ополчения Донецкой народной республики (ДНР). Речь идет об уроженце Дагестана Меджиде Магомедове.

На опубликованных Федеральной службой безопасности (ФСБ) кадрах видно, как правоохранители задерживают члена ИГ на улице, а затем проводят обыск в его съемной квартире. Как стало известно, в результате у предполагаемого террориста обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и патроны к нему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668133" frameborder="0"></iframe> ФСБ России: На Украине действует сеть ИГ, которой управляет СБУ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 10 сентября, ФСБ сообщила о задержании в Смоленской области Меджида Магомедова. По данным российской спецслужбы, подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) готовил убийство одного из лидеров ДНР.