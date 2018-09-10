Во Франции застрелили защитника футбольного клуба "Сент-Этьен"

СЕГОДНЯ 15:08 2018-09-10T15:08:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Франции в результате перестрелки погиб защитник резервной команды местного клуба "Сент-Этьен" Вильям Гомис. Трагический инцидент произошел в ночь с воскресенья, 9 сентября, на понедельник в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер на востоке страны.

По данным местных правоохранительных органов, на месте преступления были обнаружены 24 гильзы, предположительно, от автомата Калашникова. Также в результате перестрелки погиб некий 14-летний подросток. Имел ли он какое-то отношения к футболисту, не сообщается.

Как сообщает издание Le Progres, Вильям Гомис присоединился к ФК "Сент-Этьен" еще в 2013 году. Только в прошлом сезоне он сыграл несколько десятков матчей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года трагическая смерть настигла еще одного молодого футболиста. В результате тяжелого ДТП в Китае скончался 28-летний россиянин Валерий Герасимов. Мужчина являлся воспитанником НОУ ЦСиО "Локомотив-2", а также играл в качестве нападающего за "Калугу", "Волочанин-Ратмир", "Нику" и чешский клуб "Богемианс".