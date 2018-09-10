СБУ считает «фейком» информацию ФСБ о сотрудничестве Киева с ИГ*

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-10T16:05:51+03:00

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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что им «просто смешно» комментировать информацию ФСБ о том, что Киев оказывает активную помощь боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) для организации терактов в России, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). При этом в ведомстве незалежной назвали сообщения Федеральной службы безопасности «очередным фейком».

«Это очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать», - сказал представитель СБУ украинским СМИ.

Напомним, ранее в понедельник, 10 сентября, ФСБ сообщила о задержании в Смоленской области боевика ИГ Меджида Магомедова. По данным российской спецслужбы, уроженец Дагестана по заданию СБУ и экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России) готовил убийство одного из лидеров ДНР. Причем на допросе задержанный также рассказал о сотрудничестве Киева с террористами.