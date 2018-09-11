2018-09-11T08:03:58+03:00
В мире

Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию

При этом в Мехико готовы к визиту президента РФ в любое удобное время
Дарья ИВАШКИНА
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Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорИзбранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорФото: REUTERS
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Во вторник, 11 сентября, стало известно о приглашении президента РФ Владимира Путина в Мексику. Так, избранный глава этого государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил российского лидера на свою инаугурацию, которая запланирована на 1 декабря.

Как уточнил будущий глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард, Обрадор объявил о своем желании видеть Путина на церемонии во время встречи с российским послом в Мексике Виктором Коронелли. «Лопес Обрадор пригласил (Путина), чтобы он сопровождал его в день 1 декабря на церемонии принесения присяги и вступления в должность», - цитирует Эбрарда РИА Новости.

При этом будущий министр подчеркнул, что Обрадор готов к визиту Путина в любое удобное время.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля. Тогда кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал 53,2% голосов.

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