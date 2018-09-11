ДТП с участием восьми машин произошло на Варшавском шоссе в Москве

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-11T10:11:52+03:00

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Во вторник, 11 сентября, на юге Москвы случилось ДТП с участием восьми автомобилей: на Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. Авария произошла по направлению в сторону Московской области неподалеку от дома под номером 100.

Как уточнили в экстренных служб столицы, в результате ДТП один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. «В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы», - сказал собеседник РИА Новости.

В связи со случившимся движение транспорта в районе ДТП было затруднено.

Кстати, напомним о другой аварии, недавно произошедшей в столице. Так, 19 августа на улице Большая Татарская легковушка попыталась обойти неспешно двигающийся поток автомобилей по встречной полосе, но задела такси. От удара машины развернуло, и они зацепили еще около шести припаркованных транспортных средств.