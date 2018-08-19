После крупного ДТП в Москве из багажника автомобиля извлекли человека

СЕГОДНЯ 22:34 2018-08-19T22:47:54+03:00

В результате аварии пострадали не менее двух человек Фото: скрин с видео

Пьяные участники аварии так и не смогли объяснить, как мужчина там оказался [видео]

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Серьезное ДТП произошло на улице Большая Татарская в центре Москвы вечером в воскресенье, 19 августа. Легковой автомобиль на полной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси.

От удара машины отбросило в разные стороны, и они зацепили еще около шести припаркованных транспортных средств.

ДТП в Москве 19 августа 2018 года.ДТП в Москве 19 августа 2018 года

По предварительным данным, в результате аварии пострадали не менее двух человек. Также были перекрыты три дорожные полосы, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Между тем, по данным телеканала "ТВЦ", в салоне одного из участвовавших в столкновении автомобилей находились молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре после инцидента из багажника их машины вытащили человека. Парни так и не смогли объяснить, как он там оказался.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, полицейские и кареты скорой помощи. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.