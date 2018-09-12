2018-09-12T11:41:31+03:00
Общество

Опрос: Холостых мужчин в России вдвое больше, чем незамужних женщин

По данным исследования ВЦИОМ, в официальном браке состоят 50% россиян, еще 10% живут вместе, но пока не оформили свои отношения официально
Денис СУХОВ
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Опрос: Холостых мужчин в России вдвое больше, чем незамужних женщинОпрос: Холостых мужчин в России вдвое больше, чем незамужних женщинФото: "КП" Архив
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Число холостых мужчин в России более чем вдвое превышает количество незамужних женщин. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%)», - говорится в материалах исследования.

Также опрос выявил, что 62% россиян находятся в «серьезных» отношениях. Из них 50% состоят в браке, 10% сожительствуют, но не оформили свои отношения официально. Еще 2% встречаются более года и не живут вместе.

При этом 30% респондентов, состоящих в романтических отношениях, указали, что встретили свою пару в компании друзей и знакомых, еще 20% познакомились на работе. Гораздо менее популярными для поиска спутника или спутницы оказались учебные заведения (13%), парки (11%), концерты(6%) и социальные сети (5%).

Отмечается, что в эффективность интернета в качестве площадки для знакомства чаще верят мужчины, они же проявляют наибольшую активность в использовании большинства других средств поиска пары.

Опрос проводился 21 августа методом телефонного интервью с 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер статистической ошибки не с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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