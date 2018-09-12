Песков: Абэ пока не ответил на предложение Путина по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока не ответил на предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор между Москвой и Токио в 2018 году без предварительных условий. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Абэ вместе с Путиным принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, где российский лидер и рассказал о своей идее. Абэ не прокомментировал предложение на мероприятии.
"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отреагировал ли японский премьер на предложение Путина после пленарной сессии.
По словам пресс-секретаря президента РФ, у главы государства продолжаются рабочие мероприятия в рамках ВЭФ, передает ТАСС.
Ожидается, что позже в среду, 12 сентября, Путин и Абэ вместе посетят Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров.
Напомним, ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий.