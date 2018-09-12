2018-09-12T12:52:06+03:00
Политика

Песков: Абэ пока не ответил на предложение Путина по мирному договору

По словам представителя Кремля, в настоящее время у главы государства продолжаются рабочие мероприятия
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пока не ответил на предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор между Москвой и Токио в 2018 году без предварительных условий. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Абэ вместе с Путиным принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, где российский лидер и рассказал о своей идее. Абэ не прокомментировал предложение на мероприятии.

"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, отреагировал ли японский премьер на предложение Путина после пленарной сессии.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у главы государства продолжаются рабочие мероприятия в рамках ВЭФ, передает ТАСС.

Ожидается, что позже в среду, 12 сентября, Путин и Абэ вместе посетят Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров.

Напомним, ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий.

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