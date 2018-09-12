Путин предложил заключить мирный договор с Японией в течение года
В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин предложил подписать мирный договор с Японией в текущем году без предварительных условий. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу ведутся около 70 лет., а ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил "поменятьподходы".
"Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал Путин на пленарном заседании по Дальнему Востоку в рамках Восточного экономического форума.
Ранее в ходе этого форума Абэ назвал ненормальной ситуацию, при которой между Токио и Москвой отсутствует мирный договор.
"У нас с президентом Путиным совпадают мнения о том, что это ненормальная ситуация", — сказал Абэ на ВЭФ.
С 11 по 13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит четвертый Восточный экономический форум.
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