2018-09-12T09:53:23+03:00
Политика

Путин предложил заключить мирный договор с Японией в течение года

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ненормальной ситуацию, при которой между Токио и Москвой отсутствует мирный договор
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин предложил подписать мирный договор с Японией в текущем году без предварительных условий. Он напомнил, что переговоры по этому вопросу ведутся около 70 лет., а ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил "поменятьподходы".

"Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий", — сказал Путин на пленарном заседании по Дальнему Востоку в рамках Восточного экономического форума.

Ранее в ходе этого форума Абэ назвал ненормальной ситуацию, при которой между Токио и Москвой отсутствует мирный договор.

"У нас с президентом Путиным совпадают мнения о том, что это ненормальная ситуация", — сказал Абэ на ВЭФ.

С 11 по 13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит четвертый Восточный экономический форум.

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