2018-09-12T13:10:44+03:00
В мире

Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй

По мнению однопартийцев премьера, у нее отсутствует четкий план и условия по выходу Великобритании из Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Британские парламентарии-консерваторы провели встречу, на которой рассмотрели отставку премьер-министра страны Терезы Мэй. По мнению однопартийцев премьера, у нее отсутствует четкий план и условия по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, встерча прошла накануне, в ней приняли участие около 50 представителей Консервативной партии. Основное недовольство вызывает план Мэй остаться в зоне свободной торговли с ЕС после Brexit.

Для отставки премьеру необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия. По информации источников, в настоящее время этот вопрос координируется. Отмечается, что эта проблема может быть решена публично в течение нескольких недель.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй заявила о своей уверенности в успехе сделки c Евросоюзом по Brexit.

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