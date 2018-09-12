Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-12T14:19:23+03:00

Услуги в сфере образования, здравоохранения, туризма, физкультуры можно будет получать по сертификатам в некоммерческих организациях

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Социальные услуги для населения станут доступнее и качественнее. В Госдуме рассматривается проект, который позволит людям на одинаковых условиях получать услуги как в государственных, как и в не государственных учреждениях.

Речь идет об услугах образования, здравоохранения, физкультуры и туризма.

Специально для этого в стране создадут базу проверенных НКО, которые смогут оказывать услуги. Выбирая секцию или обращаясь за медпомощью человек сможет рассчитаться специальным именным сертификатом. Позже этот документ будет оплачен из специального фонда.

Требования к НКО, которые попадут в реестр, пока не утверждены. Это предстоит решить Кабмину.

Известно, что к участию в конкурсах за место в реестре не будут допущены организации в состоянии банкротства, офшорные компании и НКО, имеющие проблемы с налоговой отчетностью. А руководители предприятий-претендентов не должны иметь непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или против личности, пишет газета «Известия».

Реестр будет публичным и пользователи смогут оставлять комментарии и жалобы. Если к качеству услуг будет много претензий, а по результатам проверок выявится три нарушения, то компания попадет в черный список.