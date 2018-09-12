2018-09-12T17:38:25+03:00
Общество

Россияне стали чаще болеть ОРВИ

За вакцинами пока обратились около 4 млн. человек, говорят в Роспотребнадзоре
Дарья ТАРАСЕНКО
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Роспотребнадзор зафиксировал рост числаРоспотребнадзор зафиксировал рост числаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россияне стали чаще обращаться в больницы с жалобами на ОРВИ. Такие данные приводит Роспотребнадзор по итогам недельного мониторинга заболевания россиян,

Избежать многих болезей поможет своевременная вакцинация, напоминают в ведомстве. В этом году в России применяются препараты, содержащие штаммы вирусов гриппа: H1N1, H3N2 и линии B/Victoria/2/87.

"Некоторые из них включены взамен вирусов гриппа, которые входили в состав вакцин предыдущего эпидсезона", - сообщается в ведомстве.

На прошлой неделе к медикам за вакциной обратились около 4 млн. человек. Но всего Роспотребнадзор планируется привить более 70 млн. человек.

Как "КП" писала ранее, есть 4 способа сделать прививку:

1. Обратиться к терапевту или дежурному врачу в любую поликлинику (бесплатная вакцинация продлится вплоть до декабря 2018 года).

2. Пойти в МФЦ вашего района, узнав заранее даты проведения вакцинации.

3. Самостоятельно купив вакцину в аптеке (прививку вам сделают в поликлинике бесплатно).

4. Найти мобильные пункты у метро. Список станций можно найти по ссылке

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