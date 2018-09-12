2018-09-12T17:13:41+03:00
Наука

Люксембург создаст собственное космическое агентство

Организация сосредоточится не на запуске ракет, а на бизнес-активности в пределах пространства Вселенной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Люксембург создает космическое агентствоЛюксембург создает космическое агентствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Люксембург планирует создать собственное космическое агентство. Официальное объявление о запуске программы будет сделано в эту среду, 12 сентября. Такое заявление сделал вице-премьер Великого Герцогства Этьен Шнайдер.

"Мы хотим стать страной, осваивающей космос", - сказал политик.

По его словам, при организации будет создан специальный фонд, имеющий в распоряжении около 100 млн евро. Эти средства будут инвестироваться государством в стартапы в сфере космических технологий.

Примечательно, что Люксембург намерен делать акцент не на запуск ракет и спутников, а на увеличение "бизнес-активности" в космосе. Шнайдер считает, что Европейский союз не должен оставлять этот рынок Соединенным Штатам.

Между тем, уже сейчас эта небольшая страна имеет довольно развитую космическую индустрию. Так, по данным газеты Financial Times, именно Люксембург создал один из крупнейших спутниковых операторов SES.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, в июле 2017 года стало известно о намерении герцогства предоставлять бизнесменам право на собственность по добыче полезных ископаемых в космическом пространстве.

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