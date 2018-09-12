Роскомнадзор попросили проверить организации, маркировавшие книги школьной программы

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-12T18:19:56+03:00

Ранее в Екатеринбурге 17-летней школьнице не продали в книжных магазинах сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского из-за маркировки «18+»

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Роскомнадзор попросили проверить организации, проводившие экспертизу и рекомендовавшие маркировку книг из школьной программы. С соответствующей инициативой обратился зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Екатеринбурге 17-летней школьнице не продали в книжных магазинах сборники стихов Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. В магазинах это объяснили тем, что произведения маркированы "18+".

«Изучение перечисленных авторов входит в школьную программу, утвержденную Министерством образования… Считаю, в данном случае речь может идти о некорректной маркировке продукции», - говорится в обращении Нилова в Роскомнадзор.

Депутат попросил ведомство разобраться в ситуации и изучить правомерность деятельности экспертов, маркировавших эти книги.

Как ответили в пресс-службе Нилова, обращение адресовано главе Роскомнадзора Александру Жарову.