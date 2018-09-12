В Подольске у заправки две иномарки перевернулись после столкновения

12 Сент. 23:23 2018-09-12T23:23:16+03:00

На Симферопольском шоссе в Подмосковье перевернулись две иномарки. Фото: скриншот видео

Ни один из водителей не получил серьезных травм [видео]

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В подмосковном Подольске 12 сентября произошло ДТП с участие двух иномарок. Об этом сайту «Комсомольской правды» сообщил очевидец событий.

По его словам, вечером в среду Toyota Camry и Hyundai Solaris столкнулись на Симферопольском шоссе у заправки «Татнефть». Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.

Тойота от удара снесла вывеску заправки «Татнефть» и влетела в бетонное ограждение. На предоставленном видео видно, что обе машины перевернулись вверх колесами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668544" frameborder="0"></iframe> Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.

Автомобили получили повреждения, но оба водителя, по счастью, серьезно не пострадали. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 11 сентября о ДТП на юге Москвы с участием восьми автомобилей. На Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. В результате один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.