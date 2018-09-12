2018-09-12T23:23:16+03:00
Происшествия

В Подольске у заправки две иномарки перевернулись после столкновения

Ни один из водителей не получил серьезных травм [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На Симферопольском шоссе в Подмосковье перевернулись две иномарки. Фото: скриншот видеоНа Симферопольском шоссе в Подмосковье перевернулись две иномарки. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В подмосковном Подольске 12 сентября произошло ДТП с участие двух иномарок. Об этом сайту «Комсомольской правды» сообщил очевидец событий.

По его словам, вечером в среду Toyota Camry и Hyundai Solaris столкнулись на Симферопольском шоссе у заправки «Татнефть». Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.

Тойота от удара снесла вывеску заправки «Татнефть» и влетела в бетонное ограждение. На предоставленном видео видно, что обе машины перевернулись вверх колесами.

Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.

Автомобили получили повреждения, но оба водителя, по счастью, серьезно не пострадали. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 11 сентября о ДТП на юге Москвы с участием восьми автомобилей. На Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. В результате один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Кубы опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США
В США россиянин в суде признал себя виновным по обвинению в хакерстве
Генри Кавилл повесил на гвоздь плащ Супермена
Число жертв наезда автомобиля на толпу в Китае возросло до девяти‍
Вещи пропавшего в Норвегии соратника Ассанжа нашли плавающими в море
Стали известны цены на новые iPhone в России
Япония и США испытали систему ПРО Aegis морского базирования
Россия обвинила США в препятствовании реализации иранского соглашения
Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»
Великобритания обвинила Россию в искажении данных по делу Скрипалей
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Американские ученые намерены победить рак голоданием
Климкин заявил, что Украина не возобновит поставки воды в российский Крым
В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него
Нетаньяху заявил, что Европа слишком мягка по отношению к Ирану
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко