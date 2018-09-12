В Подольске у заправки две иномарки перевернулись после столкновения
В подмосковном Подольске 12 сентября произошло ДТП с участие двух иномарок. Об этом сайту «Комсомольской правды» сообщил очевидец событий.
По его словам, вечером в среду Toyota Camry и Hyundai Solaris столкнулись на Симферопольском шоссе у заправки «Татнефть». Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.
Тойота от удара снесла вывеску заправки «Татнефть» и влетела в бетонное ограждение. На предоставленном видео видно, что обе машины перевернулись вверх колесами.
Хендай на большой скорости влетел в Тойоту, после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком.
Автомобили получили повреждения, но оба водителя, по счастью, серьезно не пострадали. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал 11 сентября о ДТП на юге Москвы с участием восьми автомобилей. На Варшавском шоссе столкнулись рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика. В результате один человек погиб, и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.