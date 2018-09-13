2018-09-13T00:54:50+03:00
Политика

Reuters: Турция перебрасывает в сирийский Идлиб дополнительные силы

Анкара будет рассматривать атаку на свои блокпосты, как нападение на Турцию
Юлия ДИВЕЕВА
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Турция усиливает свои позиции на границе с СириейТурция усиливает свои позиции на границе с СириейФото: REUTERS
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Турция укрепляет свои позиции в провинции Идлиб в Сирии, а также на турецко-сирийской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Анкаре и среди сирийской оппозиции.

Как сообщил изданию источник в силовых структурах, турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Однако три других источника из сил безопасности и правительства Турции настаивают на том, что военные и оружие были направлены на границу с Сирией.

«У нас есть там военное присутствие, и если произойдет нападение, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ», — цитирует Reuters слова неназванного источника.

Один из лидеров сирийской оппозиции заявил, что Турция отправила в Идлиб десятки бронемашин и танки, а также сотни сотрудников спецслужб.

«В Сирии есть очень большие подкрепления турецких сил, и эти наблюдательные посты в настоящее время фактически становятся постоянными военными базами», - заявил этот оппозиционер.

Он также отметил, что в последние дни Турция активизировала поставки дополнительных сил в Идлиб, включая боеприпасы и ракеты.

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