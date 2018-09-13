Истребители США вылетели навстречу и сопровождали российские Ту-95 у Аляски

СЕГОДНЯ 03:49 2018-09-13T03:49:39+03:00

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Американские истребители F-22 в ночь на среду поднялись на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Об этом говорится в заявлении Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Два базирующихся на Аляске F-22 НОРАД перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 «Медведь», - сообщили в НОАРД.

Самолеты США сопровождали бомбардировщики ВКС РФ в небе к западу от побережья штата Аляска. Инцидент произошел во вторник в 22:00 по местному времени (05:00 мск среды). По данным американской стороны, Ту-95 сопровождали два российских истребителя Су-35, передает ТАСС.

Самолеты ВВС США сопровождали бомбардировщики ВКС пока те не покинули опознавательную зону ПВО, которая распространяется примерно на 320 километров от западного побережья штата. Российские самолеты не нарушили границу воздушного пространства США или Канады.

Напомним, неделю назад сайт kp.ru писал о подобном инциденте. 1 сентября два F-22 вылетали на перехват и сопровождение двух Ту-95 ВКС России к западу от побережья Аляски. Об этом сообщил представитель НОРАД Майкл Кучарек.