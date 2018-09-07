2018-09-07T06:50:10+03:00
Политика

Истребители США сопровождали российские Ту-95 у берегов Аляски

Бомбардировщики ВКС РФ не нарушали границу воздушного пространства США или Канады
Юлия ДИВЕЕВА
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Два Ту-95 ВКС России приблизились к побережью АляскиДва Ту-95 ВКС России приблизились к побережью АляскиФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Истребители ВВС США F-22 вылетали на перехват и сопровождение двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 ВКС России к западу от побережья Аляски. Об этом стало известно от представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.

Как пишет The Washington Free Beacon, инцидент произошел в прошлую субботу утром в международном воздушном пространстве к югу от Алеутских островов. Кучарек уточнил, что Ту-95 "Медведь" шли в опознавательной зоне ПВО Аляски и не нарушали границу воздушного пространства ни Соединенных Штатов, ни Канады.

По его данным, два базирующихся на Аляске F-22 сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Напомним, сайт "КП" сообщал, что неделю назад четыре японских истребителя поднялись в воздух на перехват двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24, которые находились над акваторией Японского моря.

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