2018-09-14T14:45:30+03:00
Общество

Фото невидимого автомобиля удивило пользователей сети

Некоторые заявили, что это новый "шах и мат Илону Маску"
Дарья ТАРАСЕНКО
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Фото: reddit.comФото: reddit.com
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В интернете появилась загадочная фотография автомобиля, которая озадачила пользователей. Но фото видны колеса и дверная ручка, но нет кузова самого автомобиля. Но почему сама машина кажется прозрачной?

Ответ на это вопрос стали искать тысячи пользователей сети. Скептики на популярном форуме Reddit сразу заявили, что это фотошоп, другие сочли, что это новейшая разработка, которая скоро сможет поставить шах и мат Илону Маску.

Хотелось бы верить в последнее, но на деле оптическая иллюзия оказалась всего лишь идеально начищенным черным автомобилем. Узнав об этом пользователи ничуть не огорчились, а стали уже спрашивать о «чудо моющем средстве», которое бы стало настоящим маст-хэвом.

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