2018-03-02T20:22:05+03:00
Здоровье

Исследователи и врачи раскрыли тайны оптических иллюзий

«Комсомолка» разобралась вместе с ведущими экспертами, почему рисунки движутся у нас перед глазами и может ли это сигналить о проблемах со здоровьем
Анна ДОБРЮХА
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Восприятие картинок-иллюзий, по всей видимости, зависит от индивидуальных психологических особенностей человекаВосприятие картинок-иллюзий, по всей видимости, зависит от индивидуальных психологических особенностей человекаФото: EAST NEWS
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ЗМЕЙ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Самая известная оптическая иллюзия - «Вращающиеся змеи». В 2005 году ее впервые продемонстрировал общественности японский профессор психологии Акиеши Китаока. С тех пор эта и другие «движущиеся» фигуры стали хитами в Интернете. Многие утверждают, что загадочные картинки не только искусство и развлечение, а настоящие тесты на состояние здоровья.

Чаще всего встречается такая трактовка: если изображение перед глазами не движется, то можете порадоваться - у вас крепкое психическое здоровье, минимум стрессов и в целом все отлично (если вдруг вы без картинок этого не заметили). Когда цветные змеи все же движутся, но медленно, у вас накопилась усталость, физическая и моральная, однако положение еще не критичное, и можно исправить ситуацию, начав как следует высыпаться (напомним, для взрослого человека от 18 до 65 лет норма сна в среднем 7 — 9 часов, но кому-то индивидуально может требоваться и по 10 часов). Если же змеи движутся активно, то уровень стресса очень высокий, с психическим состоянием уже нешуточные проблемы — словом, пора к врачу.

Самая известная оптическая иллюзия - «Вращающиеся змеи»

Самая известная оптическая иллюзия - «Вращающиеся змеи»

Скептики, правда, замечают, что в разное время суток, после работы либо отдыха и тем более после бокала вина оптическая иллюзия выглядит по-разному — вряд ли серьезные перепады в состоянии здоровья могут случаться так быстро. Так чему же верить и зачем на самом деле нужны эти таинственные картинки?

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЯРКОСТИ И СКОРОСТИ

В научном сообществе сегодня есть две основные версии того, как работает иллюзия вращения, рассказал «КП» один из ведущих российских экспертов по изучению зрительных иллюзий, заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных исследований Высшей школы экономики Игорь Уточкин. Первое объяснение связано с тем, что нейроны (то есть нервные клетки) зрительной коры нашего головного мозга с разной скоростью реагируют на свет разной яркости. А именно: чем ярче точка или фрагмент рисунка, на который мы смотрим, тем быстрее включаются соответствующие нейроны и мозг обрабатывает изображение. Более темные и блеклые детали вызывают реакцию нейронов чуть медленнее.

Благодаря такой разнице в скорости обработки цвета и света, по всей видимости, удается создать эффект вращения картинки. «Китаока использовал в своем узоре регулярное чередование элементов разной яркости, выстроив их в определенной последовательности: черный-синий-белый-желтый-черный и т.д, - поясняет эксперт. - Как правило, в таком же направлении мы видим движение». То есть пятна разного цвета вызывают нейронные реакции в зрительной коре не одновременно, а последовательно – как раз так, как происходит при восприятии реального движения.

Оптическая иллюзия "Исчезающие голубые точки"

Оптическая иллюзия "Исчезающие голубые точки"

КОГДА ГЛАЗА БЕГАЮТ

Еще одна версия связана с движением глаз. Попробуйте пристально смотреть в центр одного из кругов, а потом переводите взгляд, пытаясь охватить всю картину целиком. В первом случае эффект движения узоров пропадает, во втором — появляется и усиливается тем больше, чем быстрее вы водите глазами или моргаете. «Поскольку мы подвижны, то и картинка у нас перед глазами изменчива», - говорит Игорь Уточкин.

- Но ведь когда мы смотрим на другие изображения, читаем книгу и моргаем, то нет ощущения бегущей строки — почему?

- Наш мозг устроен так, что обычно отличает собственные движения глаз от реального движения объектов и за счет этого дает команду воспринимать картинку стабильной, если она в действительности неподвижна. Но известно, что в такой системе распознавания возможны сбои при микродвижениях глаз — мозг может как бы не заметить их, и тогда вызванные этими микродвижениями небольшие смещения картинки интерпретируются как движения узора.

УСТАЛОСТЬ - ДВИГАТЕЛЬ УЗОРОВ

- Мне не доводилось встречать научные работы, где исследователи доказали бы связь между восприятием зрительных иллюзий и какими-либо особенностями здоровья людей, состояния их психики и т. п., - разводит руками руководитель научно-учебной лаборатории когнитивных исследований. - Вместе с тем, есть данные, что движения глаз человека меняются при общем утомлении, зрительных перегрузках. В частности, людям становится труднее фиксировать взгляд на одной точке или детали, появляются и усиливаются так называемые дрейфы, то есть микросползания взгляда с первоначальной точки. И это теоретически может усилить ощущение движения узоров на картинке.

Голубые точки, размещенные по углам невозможно одновременно увидеть

Голубые точки, размещенные по углам невозможно одновременно увидеть

Кстати, при переутомлении начинает казаться, что движутся не только задуманные для этого изображения-иллюзии. Во всяком случае, автор этого материала, углубившись в тему и пересмотрев непрерывно несколько десятков подобных картинок, вдруг обнаружила, что уже и буквы на бумаге начинают превращаться в бегущую строку… Испугавшись, я поскорее позвонила нейрофизиологу.

ЗАКАЛЯЙТЕСЬ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

- Оптические иллюзии это многогранный раздражитель, который, скорее всего, действует и на определенные зоны коры головного мозга (зрительную зону, см выше. - Авт.), но также и на подкорку. Многие из этих процессов еще не изучены, остаются загадкой, - говорит врач-невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс. - Не исключено, что сила иллюзорного движения может зависеть от мозгового кровотока — в случае нарушения кровообращения узоры будут двигаться быстрее. Но это лишь предположение, доказанных фактов нет.

Однако ведущую роль в восприятии иллюзий играет… внушение, считает доктор Косс. «Если человеку заранее не говорить, что узоры должны вращаться, а просто показать картинку и спросить, что вы видите, то с большой вероятностью движения он не заметит», - уверяет нейрофизиолог. Также, по его мнению, больше шансов удержать картинку стабильной, неподвижной, у тех, кто в целом хорошо себя чувствует, лучше выспался, отдохнул и обладает большей силой воли.

«Плывущая звезда» Кая Нао Далее: https://uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-krutiye-opticheskie-illuzii.html

«Плывущая звезда» Кая Нао Далее: https://uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-krutiye-opticheskie-illuzii.html

- Мой вывод такой: чем больше потерян контроль над самим собой, окружающим миром, чем больше неуверенности, тревоги, хронических заболеваний, нарушений сна - тем быстрее вращаются змеи. А чем собраннее человек, тренированнее, увереннее в себе, закаленнее душой и телом, тем меньше шансов увидеть вращение там, где его нет, - выносит вердикт врач.

КСТАТИ

От головокружения до нехватки воздуха

- Восприятие картинок-иллюзий, по всей видимости, зависит от индивидуальных психологических особенностей человека, строения мозга, выработки нейромедиаторов (то есть молекул, с помощью которых передаются сигналы между нервными клетками. - Авт.), - говорит руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Действительно, здесь еще масса неизученного. В то же время известно, что оптические иллюзии могут вызывать дискомфорт и в таком случае действуют неблагоприятно с медицинской точки зрения. Возможно нарушение работы вегетативной нервной системы, регуляции дыхания, головокружение, ощущение страха, тревоги. Поэтому я бы посоветовал этим не увлекаться. Посмотреть 1 — 2 раза и хватит.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Опрошенные нами эксперты сошлись в том, что зрительные иллюзии на сегодня не могут служить тестами о состоянии здоровья — у врачей и ученых нет доказанных данных об однозначной связи конкретных нарушений в организме с движением узоров. В то же время, по наблюдениям, вращение картинок зачастую усиливается при физическом утомлении, которое мы, как правило, ощущаем и без подсказки.

- В целом изучение разнообразных иллюзий является важной частью исследований того, как работает восприятие человека, его органы чувств и мозг, - поясняет заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных исследований Высшей школы экономики Игорь Уточкин. - Узнавая, как возникают любопытные сбои при иллюзиях, мы можем выяснить что-то новое о том, как восприятие работает в обычных условиях.

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