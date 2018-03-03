Исследователи и врачи раскрыли тайны оптических иллюзий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-02T20:22:05+03:00

«Комсомолка» разобралась вместе с ведущими экспертами, почему рисунки движутся у нас перед глазами и может ли это сигналить о проблемах со здоровьем

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ЗМЕЙ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Самая известная оптическая иллюзия - «Вращающиеся змеи». В 2005 году ее впервые продемонстрировал общественности японский профессор психологии Акиеши Китаока. С тех пор эта и другие «движущиеся» фигуры стали хитами в Интернете. Многие утверждают, что загадочные картинки не только искусство и развлечение, а настоящие тесты на состояние здоровья.

Чаще всего встречается такая трактовка: если изображение перед глазами не движется, то можете порадоваться - у вас крепкое психическое здоровье, минимум стрессов и в целом все отлично (если вдруг вы без картинок этого не заметили). Когда цветные змеи все же движутся, но медленно, у вас накопилась усталость, физическая и моральная, однако положение еще не критичное, и можно исправить ситуацию, начав как следует высыпаться (напомним, для взрослого человека от 18 до 65 лет норма сна в среднем 7 — 9 часов, но кому-то индивидуально может требоваться и по 10 часов). Если же змеи движутся активно, то уровень стресса очень высокий, с психическим состоянием уже нешуточные проблемы — словом, пора к врачу.

Самая известная оптическая иллюзия - «Вращающиеся змеи»

Скептики, правда, замечают, что в разное время суток, после работы либо отдыха и тем более после бокала вина оптическая иллюзия выглядит по-разному — вряд ли серьезные перепады в состоянии здоровья могут случаться так быстро. Так чему же верить и зачем на самом деле нужны эти таинственные картинки?

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЯРКОСТИ И СКОРОСТИ

В научном сообществе сегодня есть две основные версии того, как работает иллюзия вращения, рассказал «КП» один из ведущих российских экспертов по изучению зрительных иллюзий, заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных исследований Высшей школы экономики Игорь Уточкин. Первое объяснение связано с тем, что нейроны (то есть нервные клетки) зрительной коры нашего головного мозга с разной скоростью реагируют на свет разной яркости. А именно: чем ярче точка или фрагмент рисунка, на который мы смотрим, тем быстрее включаются соответствующие нейроны и мозг обрабатывает изображение. Более темные и блеклые детали вызывают реакцию нейронов чуть медленнее.

Благодаря такой разнице в скорости обработки цвета и света, по всей видимости, удается создать эффект вращения картинки. «Китаока использовал в своем узоре регулярное чередование элементов разной яркости, выстроив их в определенной последовательности: черный-синий-белый-желтый-черный и т.д, - поясняет эксперт. - Как правило, в таком же направлении мы видим движение». То есть пятна разного цвета вызывают нейронные реакции в зрительной коре не одновременно, а последовательно – как раз так, как происходит при восприятии реального движения.

Оптическая иллюзия "Исчезающие голубые точки"

КОГДА ГЛАЗА БЕГАЮТ

Еще одна версия связана с движением глаз. Попробуйте пристально смотреть в центр одного из кругов, а потом переводите взгляд, пытаясь охватить всю картину целиком. В первом случае эффект движения узоров пропадает, во втором — появляется и усиливается тем больше, чем быстрее вы водите глазами или моргаете. «Поскольку мы подвижны, то и картинка у нас перед глазами изменчива», - говорит Игорь Уточкин.

- Но ведь когда мы смотрим на другие изображения, читаем книгу и моргаем, то нет ощущения бегущей строки — почему?

- Наш мозг устроен так, что обычно отличает собственные движения глаз от реального движения объектов и за счет этого дает команду воспринимать картинку стабильной, если она в действительности неподвижна. Но известно, что в такой системе распознавания возможны сбои при микродвижениях глаз — мозг может как бы не заметить их, и тогда вызванные этими микродвижениями небольшие смещения картинки интерпретируются как движения узора.

УСТАЛОСТЬ - ДВИГАТЕЛЬ УЗОРОВ

- Мне не доводилось встречать научные работы, где исследователи доказали бы связь между восприятием зрительных иллюзий и какими-либо особенностями здоровья людей, состояния их психики и т. п., - разводит руками руководитель научно-учебной лаборатории когнитивных исследований. - Вместе с тем, есть данные, что движения глаз человека меняются при общем утомлении, зрительных перегрузках. В частности, людям становится труднее фиксировать взгляд на одной точке или детали, появляются и усиливаются так называемые дрейфы, то есть микросползания взгляда с первоначальной точки. И это теоретически может усилить ощущение движения узоров на картинке.

Голубые точки, размещенные по углам невозможно одновременно увидеть

Кстати, при переутомлении начинает казаться, что движутся не только задуманные для этого изображения-иллюзии. Во всяком случае, автор этого материала, углубившись в тему и пересмотрев непрерывно несколько десятков подобных картинок, вдруг обнаружила, что уже и буквы на бумаге начинают превращаться в бегущую строку… Испугавшись, я поскорее позвонила нейрофизиологу.

ЗАКАЛЯЙТЕСЬ ДУШОЙ И ТЕЛОМ

- Оптические иллюзии это многогранный раздражитель, который, скорее всего, действует и на определенные зоны коры головного мозга (зрительную зону, см выше. - Авт.), но также и на подкорку. Многие из этих процессов еще не изучены, остаются загадкой, - говорит врач-невролог, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Косс. - Не исключено, что сила иллюзорного движения может зависеть от мозгового кровотока — в случае нарушения кровообращения узоры будут двигаться быстрее. Но это лишь предположение, доказанных фактов нет.

Однако ведущую роль в восприятии иллюзий играет… внушение, считает доктор Косс. «Если человеку заранее не говорить, что узоры должны вращаться, а просто показать картинку и спросить, что вы видите, то с большой вероятностью движения он не заметит», - уверяет нейрофизиолог. Также, по его мнению, больше шансов удержать картинку стабильной, неподвижной, у тех, кто в целом хорошо себя чувствует, лучше выспался, отдохнул и обладает большей силой воли.

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- Мой вывод такой: чем больше потерян контроль над самим собой, окружающим миром, чем больше неуверенности, тревоги, хронических заболеваний, нарушений сна - тем быстрее вращаются змеи. А чем собраннее человек, тренированнее, увереннее в себе, закаленнее душой и телом, тем меньше шансов увидеть вращение там, где его нет, - выносит вердикт врач.

КСТАТИ

От головокружения до нехватки воздуха

- Восприятие картинок-иллюзий, по всей видимости, зависит от индивидуальных психологических особенностей человека, строения мозга, выработки нейромедиаторов (то есть молекул, с помощью которых передаются сигналы между нервными клетками. - Авт.), - говорит руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. - Действительно, здесь еще масса неизученного. В то же время известно, что оптические иллюзии могут вызывать дискомфорт и в таком случае действуют неблагоприятно с медицинской точки зрения. Возможно нарушение работы вегетативной нервной системы, регуляции дыхания, головокружение, ощущение страха, тревоги. Поэтому я бы посоветовал этим не увлекаться. Посмотреть 1 — 2 раза и хватит.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Опрошенные нами эксперты сошлись в том, что зрительные иллюзии на сегодня не могут служить тестами о состоянии здоровья — у врачей и ученых нет доказанных данных об однозначной связи конкретных нарушений в организме с движением узоров. В то же время, по наблюдениям, вращение картинок зачастую усиливается при физическом утомлении, которое мы, как правило, ощущаем и без подсказки.

- В целом изучение разнообразных иллюзий является важной частью исследований того, как работает восприятие человека, его органы чувств и мозг, - поясняет заведующий научно-учебной лабораторией когнитивных исследований Высшей школы экономики Игорь Уточкин. - Узнавая, как возникают любопытные сбои при иллюзиях, мы можем выяснить что-то новое о том, как восприятие работает в обычных условиях.