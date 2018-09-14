Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-14T16:44:30+03:00

Люди рассказывают о подземных толчках Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Землетрясение магнитудой 4,8баллов было зафиксировано на границе России и Монголии. Эпицентр события находился в 353 километрах к юго-востоку от Кызыла.

В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН подтвердили, что подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 14 сентября в 12:39 по московскому времени.

Координаты землетрясения таковы: 48.89 градуса северной широты и 96.68 градуса восточной долготы. Эта точка находится примерно в 110 километрах от границы с Россией, сообщает телеканал «360».

Эксперты оценили интенсивность землетрясения, как сильную.

Ученые ответили, что в данном районе колебания земной кары происходят довольно часто, особенно в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.

Сайт kp.ru рассказыал, что 5 сентяря на Украле произошло землетрясение, которое почувствовали на себе жители сразу нескольких городов Челябинской области.

А в начале августа было зарегистрировано землетрясение у берегов Индонезии. Позже люди расскажут, что колеания ощущались пятнадцать секунд.