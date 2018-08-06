«15 долгих секунд происходило черт знает что!»: в Индонезии - мощное землетрясение с десятками жертв

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-06T12:52:08+03:00

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Мощное землетрясение произошло в это воскресенье, 5 августа, на острове Ломбок в Индонезии. По словам очевидцев, оно было настолько сильным, что толчки ощущались даже на популярном курортном острове Бали. Как сообщала геологическая служба США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,0.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663222" frameborder="0"></iframe> При землетрясении в Индонезии погибли почти сто человек.Растёт число жертв сильного землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии

По последним данным, от разгула стихии погиб 91 человек (все - граждане Индонезии), еще свыше 200 пострадали. По данным местных властей, погибших завалило обломками падающих зданий - подземными толчками были разрушены тысячи домов.

По последним данным, погибли 91 человек, все они - местные жители. Счет получивших травмы разной степени тяжести идёт на сотни.Фото: REUTERS

В сети появились душераздирающие фото выживших после землетрясения островитян. Среди пострадавших - и дети, и взрослые. Сейчас людей, лишившихся крыши над головой, размещают в палатках, которые будут для них временным пристанищем, самолетами им доставляют еду и необходимые медикаменты.

Глава МВД Сингапура Касивисванатан Шанмугам, по воле случая оказавшийся в эпицентре землетрясения (ирония судьбы - на Ломбоке как раз должна была состояться конференция по безопасности), опубликовал в Фейсбуке фото разрушенного номера в гостинице и рассказал, что произошло.

Последствия землетрясения в номере гостиницы, в котором остановился сингапурский чиновник.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я был в своем номере на десятом этаже, работал за ноутбуком. Внезапно комната резко затряслась, начали трескаться стены, невозможно было стоять на ногах. Я услышал крики. Я выбежал, спустился по лестнице - здание продолжало трясти. Электричество вырубилось, все было в развалинах, лежали упавшие двери, - написал он.

Туристы покидают остров после землетрясения.Фото: REUTERS

Одним из очевидцев произошедшего стала и американская модель и телеведущая Крисси Тейген, которая с мужем и двумя малолетними детьми отдыхала на Бали.

- Нас трясло, как на скачках. Пятнадцать долгих секунд происходило черт знает что! - поделилась она в Твиттере.

На фото подземной парковки на Бали видно, что ее своды обвалились от толчков и практически уничтожили все припаркованные там мотоциклы.

Последствия подземных толчков на острове Бали.Фото: REUTERS

Россиян среди погибших и пострадавших нет.

- Пострадавших граждан России нет. Были обращения по «горячей линии», посольство находится на связи с данными соотечественниками. Среди индонезийцев есть, к сожалению, как пострадавшие, так и погибшие. По «горячей линии» спрашивали в основном, как себя вести, какие действия предпринимать в чрезвычайной ситуации. Мы даем профильные рекомендации. Ситуация в целом стабильная, - заявил в эфире телеканала «Россия 24» пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

Иностранцы выстроились в очереди в аэропорту острова.Фото: REUTERS

А местные штурмуют паромы, пытаясь покинуть зону бедствия.Фото: REUTERS

С архипелага сейчас спешно эвакуируют около 1200 туристов. По разным оценкам, на пострадавших от стихии островах находятся около 5-6 тысяч россиян - как туристов, так и постоянно проживающих. В любом случае, нашим соотечественникам лучше собирать вещи и отправляться в более безопасное место - сибирские сейсмологи зафиксировали еще два мощных повторных толчка на острове Ломбок.