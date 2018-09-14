2018-09-14T18:03:50+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в сирийском Идлибе

В частности, дипломаты говорили о возможном применении химоружия в этом населенном пункте
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Германии Хайко МаасГлава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Германии Хайко МаасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в пятницу, 14 сентября, в Берлине. По его словам, в ходе переговоров он обсудил со своим российским коллегой ситуацию в сирийском городе Идлиб и возможное применение там химического оружия.

«В наших переговорах <…> мы, конечно, обсудили Сирию. <…> Мы говорили и о возможном применение химического оружия со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада», - приводит слова Мааса РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в министерстве обороны РФ сообщили о том, что в Идлибе начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями республики. Как отмечалось, об этом российским военным рассказали сами жители населенного пункта.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ изучает информацию бывшего министра госбезопасности Грузии о лаборатории США
В метро на станции «Лубянка» человек упал под поезд
Турчинов: история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет
На Украине посмеялись над попыткой Порошенко «помахать рукой Москве»
Министр энергетики США заявил, что Россия вмешивается в американские электросети
В Подмосковье задержаны живодеры, рассылавшие фото замученных котят
Патриарх Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви за богослужением
Подросток устроил стрельбу в колледже в Нидерландах
Центробанк не видит угроз для валютных вкладов в связи с ожиданием новых санкций
Пожар вспыхнул в жилом доме на юго-западе Москвы
В Госдуме назвали политизированным решение спора о госдолге в пользу Украины
Найдены главные препятствия, мешающие россиянам быть счастливыми
Ураган "Флоренс" в США: восточное побережье под ударом стихии
Сильное землетрясение произошло на границе России и Монголии
СК завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова
Минобороны показало уничтожение ракет-невидимок на учениях «Восток -2018»
Украина и Евросоюз подписали четвертую программу помощи в размере миллиарда евро
Рособнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку в 2019 году
Силуанов: Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины по тяжбе о долге перед Россией в $3 млрд
В Греции при обрушении скалы пострадали несколько человек
Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине
На фестивале во Франции мужчина въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
Песков: Вопрос принудительной конвертации долларовых накоплений россиян в рубли «вообще нигде не обсуждается»
В Госдуме призвали Киев ответить за водную блокаду Крыма
Звезда «Секса в большом городе» проиграла праймериз губернатору штата Нью-Йорк