Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 18:03 2018-09-14T18:03:50+03:00

В частности, дипломаты говорили о возможном применении химоружия в этом населенном пункте

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Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в пятницу, 14 сентября, в Берлине. По его словам, в ходе переговоров он обсудил со своим российским коллегой ситуацию в сирийском городе Идлиб и возможное применение там химического оружия.

«В наших переговорах <…> мы, конечно, обсудили Сирию. <…> Мы говорили и о возможном применение химического оружия со стороны режима (президента Сирии Башара) Асада», - приводит слова Мааса РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в министерстве обороны РФ сообщили о том, что в Идлибе начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями республики. Как отмечалось, об этом российским военным рассказали сами жители населенного пункта.