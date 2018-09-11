Боевики приступили к съемкам постановочной химатаки в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 14:34 2018-09-11T14:35:29+03:00

На место проведения провокации уже прибыли группы ряда ближневосточных и американских телеканалов

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В сирийском городе Идлиб начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой "химической атаки", якобы устроенной официальными властями республики. Об этом рассказали сами жители населенного пункта, говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон.

"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения", — говорится в сообщении.

Известно, что в Джиср-эш-Шугур еще утром прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также сотрудники регионального филиала одного из ведущих новостных телеканалов Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее в министерстве обороны России уже предупреждали о готовящейся боевиками провокации. Так, по данным ведомства, накануне в Сирии состоялась сходка главарей ряда вооруженных группировок и представителей "Белых касок", известных своими постановочными видеороликами. В ходе переговоров были согласованы и утверждены все детали съемок. Ожидается, что эпицентр событий будет находиться в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин, передает сайт kp.ru.