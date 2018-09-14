2018-09-14T22:03:24+03:00
Политика

МИД РФ заявил, что не намерен реагировать на требования США об инспекциях химобъектов

При этом представитель дипведомства Мария Захарова призвала Вашингтон избавиться от собственного химического арсенала
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ заявил, что не намерен реагировать на требования США об инспекциях химобъектовМИД РФ заявил, что не намерен реагировать на требования США об инспекциях химобъектовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали требование США допустить международных инспекторов на российские химические объекты, на которых, по мнению Вашингтона, предположительно может производиться и храниться химоружие.

Так, официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова назвала требования Соединенных Штатов «нелегитимными, ультимативными и выходящими далеко за рамки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)». В связи с этим, как заверила дипломат, Москва не намерена даже реагировать на заявления США о дополнительных инспекциях.

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства заметила, что наша страна завершила уничтожение своих запасов химоружия еще в сентябре 2017 года. При этом она призвала Вашингтон последовать примеру Москвы и «все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Соединенные Штаты пригрозили России новыми санкциями. Отмечалось, что более жесткие ограничения вступят в силу, если РФ, в частности, не пустит международных экспертов на свои химобъекты.

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