США наказывают Россию за Скрипалей: чего ждать от новых санкций

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-23T17:32:40+03:00

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Прозвучит дико, но этих санкций заждались. В начале августа Госдеп заявил: 22 августа Россия будет наказана Америкой из-за так называемого «дела Скрипалей». Напомним, в марте в Солсбери боевым ядом был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Англия бездоказательно обвинила во всем Россию. Союзников поддержали и США, и страны ЕС - были высланы десятки российских дипломатов. Но на этом конфронтация не закончилась. Американцы заявили - раз Россия виновна в отравлении Скрипалей, то значит нашу страну можно обвинить и в нарушении закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения», принятого американским Конгрессом в 1991 году. Документ обязывает США вводить санкции против всех, кто использует химоружие. Закон в свое время применяли против Ирака, Сирии и даже КНДР (когда якобы агентами Ким Чен Ына в сингапурском аэропорту был отравлен его брат - критик действующего режима).

Так что введение новых ограничений против России неминуемо. Но 22 августа этого не произошло.

Россию решили наказать за покушение на британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в СолсбериФото: GLOBAL LOOK PRESS

Выяснилось, что санкции вступают в силу только тогда, как их опубликуют на сайте так называемого федерального реестра США - электронный бюллетень для американских законов. Когда же санкции там появятся? На этот счет не уверены и в самом Госдепе. В их официальном сообщении было сказано: опубликуем примерно 22 августа. На слово «примерно» - многие эксперты и журналисты почему-то не обратили внимания. От этого и появилось непонятное напряжение от санкционных ожиданий. Которые все равно рано или поздно вступят в силу. Так чем же они нам грозят?

Что попадает под запрет?

+ Вводится эмбарго на поставку в Россию продукции двойного назначения, электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли;

+ Запрещается экспорт «чувствительных» товаров и технологий, которые связаны с нацбезопасностью США.

+ Россия должна допустить на свои военные объекты, связанные с производством химического оружия международных экспертов. Чтобы те проверили - могли ли там произвести яд, которым в Англии отравили Скрипалей.

Вводится запрет на поставку в Россию компонентов и технологий для нефтегазовой отраслиФото: REUTERS

Позаботились американцы и об исключениях. Там, где санкции напрямую ущемляют их собственные интересы. Все, что связано с космосом (США покупают наши двигатели для своих ракет) и гражданской авиацией (многие наши авиакомпании летают на американских «Боингах» и обслуживаются штатовскими сервисными компаниями) - выведено из-под ограничений.

Появился в обороте и занятный термин - «презумпция отказа». То есть теперь на многое из вышеупомянутого будет «априори нет», но из-под него освободят лицензии на экспорт в отношении россиян, которые работают с подобными товарами, будучи сотрудниками фирм на территории США, и лицензии на экспорт дочерним предприятиям, которые полностью принадлежат американским компаниям и другим иностранным компаниям, работающим в России.

Второй пакет - через три месяца

Санкции разбиты на два этапа. Если в течение трех месяцев после вступления в силу первого пакета ограничений Россия не докажет, что не имеет ничего общего с покушением на Скрипалей и не пустит международных экспертов на свои химобъекты, то в силу вступят более жесткие ограничения.

+ Произойдет прекращение поставок в нашу страну всех американских товаров за исключением продовольствия.

+ Будет введен запрет на полеты в США государственных авиакомпаний России (то есть в Америку перестанет летать «Аэрофлот»).

+ Вашингтон будет блокировать любую помощь России со стороны международных финансовых организаций.

+ Будет введен запрет на покупку новых гособлигаций нашей страны.

+ Возможно, произойдет полная остановка дипломатических отношений.

Госдеп утверждает, что оба пакета санкций «затронут 70% экономики России и 40% ее рабочей силы».

Возможно, произойдет полная остановка дипломатических отношенийФото: Иван ВИСЛОВ

Конгресс тоже грозится

Но санкции Госдепа - это еще не все. Новые ограничения может ввести и Конгресс. Напомним, в августе группа сенаторов внесла законопроект, который ужесточает ограничения в отношении энергетического и финансового секторов России, «олигархов и госпредприятий», а также вводит рестрикции в отношении российского суверенного долга. В документе было также прописано и о запрете на выдачу лицензий американцам «на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в РФ». Эти ограничения конгрессмены намерены рассмотреть, видимо, уже после ноябрьских выборов. Кто забыл - ряд законодателей уже готов обвинить Россию во вмешательстве и в эти выборы, которых еще не было.

- Сентябрь уже довольно загружен. Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против России. Надеюсь, что две партии смогут выработать что-то, что мы сможем принять, - приводит парламентское издание The Hill слова лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

РЕАКЦИЯ

Москва ответит переходом в расчетах на нацвалюты

- Эти ограничения мы стараемся снимать за счет перехода на расчеты в национальных валютах, - заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Риски связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран. Ограничения были всегда, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выполняя задачи по импортозамещению в области станкостроения, планируем выйти на тот объем продукции с теми качествами и характеристиками, которые ранее поставлялись предприятиям из-за рубежа. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие - импортировать из Юго-Восточной Азии. На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы для военных и космических нужд и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам.

По электронике будем заменять недоступные компоненты собственнымиФото: Сергей ЧЕРНЫХ

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Полномасштабная экономическая агрессия против ядерной державы»

- Сама форма, в которой реализуются эти санкции, просто чудовищна с точки зрения базовых принципов права. Самое безумное в этом механизме - то, что именно Россия вопреки любой судебной практике и принципу презумпции невиновности должна в течение трех месяцев доказывать неприменение химического и биологического оружия, допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей на соответствующие объекты. То есть, мол, мы не только не представим доказательств в обоснование откровенно агрессивного акта, но еще и потребуем таких доказательств от их жертвы! Весь этот бред на полном серьезе становится предлогом для полномасштабной экономической агрессии против ядерной державы. Уже хочется, чтобы выборы в США прошли как можно скорее, может быть, кому-то наконец полегчает.

Геворг МИРЗАЯН, американист:

«Цель этих мер - отыграть русофобскую карту»

- Они не очень значительные. Цель этих мер - не задавить российскую экономику. Цель - отыграть русофобский контент для американских промежуточных выборов. Поэтому, в принципе, эти санкции, как и все американское давление на Россию, стоит оценивать именно как подготовку к ноябрьским выборам. Наиболее жесткие пункты санкций, скорее всего, просто не будут приняты.

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