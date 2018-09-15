В подмосковном Подольске машина загорелась прямо на АЗС
Вечером в пятницу, 15 сентября, в подмосковном Подольске произошло ЧП: на автозаправочной станции загорелась машина, вспыхнула колонка. Кадры пожара запечатлел камерой мобильного телефона и прислал «Комсомольской правде» очевидец.
Возгорание автомобиля ВАЗ-2114 и заправочной колонки произошло примерно в 21:30 на заправке по адресу Октябрьский проспект 12/д.
В Подольске машина загорелась прямо на заправке.
Тушить огонь на место выезжали выехали шесть пожарных расчётов. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.
Напомним, это не первое ЧП в Подольске на этой неделе. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 12 сентября, на Симферопольском шоссе у заправки «Татнефть» столкнулись две иномарки – Toyota Camry и Hyundai Solaris.
«Хендай» на большой скорости влетел в «Тойоту», после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком. «Тойота» от удара снесла вывеску заправки, влетела в бетонное ограждение и тоже перевернулась вверх колесами. Автомобили получили повреждения, но оба водителя серьезно не пострадали.