В подмосковном Подольске машина загорелась прямо на АЗС

СЕГОДНЯ 00:51 2018-09-15T01:02:42+03:00

Очевидец снял пожар на заправке в Подольске Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 15 сентября, в подмосковном Подольске произошло ЧП: на автозаправочной станции загорелась машина, вспыхнула колонка. Кадры пожара запечатлел камерой мобильного телефона и прислал «Комсомольской правде» очевидец.

Возгорание автомобиля ВАЗ-2114 и заправочной колонки произошло примерно в 21:30 на заправке по адресу Октябрьский проспект 12/д.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668893" frameborder="0"></iframe> В Подольске машина загорелась прямо на заправке.

Тушить огонь на место выезжали выехали шесть пожарных расчётов. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания выясняются.

Напомним, это не первое ЧП в Подольске на этой неделе. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 12 сентября, на Симферопольском шоссе у заправки «Татнефть» столкнулись две иномарки – Toyota Camry и Hyundai Solaris.

«Хендай» на большой скорости влетел в «Тойоту», после чего перевернулся и столкнулся с грузовиком. «Тойота» от удара снесла вывеску заправки, влетела в бетонное ограждение и тоже перевернулась вверх колесами. Автомобили получили повреждения, но оба водителя серьезно не пострадали.