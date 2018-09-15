Отдельные китайские банки присоединились к санкциям против России

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-15T12:31:41+03:00

Зачастую такие организации неверно истолковывают суть ограничительных мер, что приводит к задержкам при проведении платежей

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Отдельные коммерческие банки Китая неверно интерпретируют санкционную политику США и Евросоюза в отношении РФ, что вызывает некоторые проблемы в сфере финансового сотрудничества двух стран. Такое заявление сделал глава представительства Центрального Банка России в КНР Владимир Данилов.

"Несмотря на шаги, предпринимаемые Банком России и Народным банком Китая, банки РФ отмечают ужесточение требований со стороны китайских коммерческих банков на предмет соблюдения установленных процедур по зачислению на счета, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", - сказал Данилов.

По его словам, зачастую именно антироссийские санкции становятся причиной для по сути безосновательного отказа в обслуживании, а ведь на деле политика ограничительных мер не затрагивает платежи через банки, за исключением тех лиц и организаций, которые внесены в "черные списки".

Данилов подчеркнул, что ведомства обеих стран должны расширить разъяснительную работу среди коммерческих банков о сути санкций, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Соединенные Штаты пригрозили ввести в отношении РФ второй пакет ограничительных мер, которые должны стать самыми "суровыми" за все время. В этот раз Вашингтон хочет "наказать" Москву за инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.