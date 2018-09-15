2018-09-15T12:31:41+03:00
Экономика

Отдельные китайские банки присоединились к санкциям против России

Зачастую такие организации неверно истолковывают суть ограничительных мер, что приводит к задержкам при проведении платежей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Ряд китайских банков присоединился к санкциям против РФРяд китайских банков присоединился к санкциям против РФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отдельные коммерческие банки Китая неверно интерпретируют санкционную политику США и Евросоюза в отношении РФ, что вызывает некоторые проблемы в сфере финансового сотрудничества двух стран. Такое заявление сделал глава представительства Центрального Банка России в КНР Владимир Данилов.

"Несмотря на шаги, предпринимаемые Банком России и Народным банком Китая, банки РФ отмечают ужесточение требований со стороны китайских коммерческих банков на предмет соблюдения установленных процедур по зачислению на счета, что приводит к задержкам при проведении платежей клиентов российских банков, так и встречных платежей в пользу компаний России", - сказал Данилов.

По его словам, зачастую именно антироссийские санкции становятся причиной для по сути безосновательного отказа в обслуживании, а ведь на деле политика ограничительных мер не затрагивает платежи через банки, за исключением тех лиц и организаций, которые внесены в "черные списки".

Данилов подчеркнул, что ведомства обеих стран должны расширить разъяснительную работу среди коммерческих банков о сути санкций, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Соединенные Штаты пригрозили ввести в отношении РФ второй пакет ограничительных мер, которые должны стать самыми "суровыми" за все время. В этот раз Вашингтон хочет "наказать" Москву за инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бельгия выдала России исламиста, финансировавшего террористов в САР
"Об тебя вытирают ноги": Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Instagram
При пожаре на пароме в Индонезии погибли 10 человек
Власти ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
Прокуратура Швейцарии заподозрила россиян в попытке кибертаки на WADA
Президент Греции считает неонацизм главной угрозой для Европы
Politico: Обаму умоляли не дать России "украсть Украину у Запада"
"В точку": Пушков поддержал мнение Кучмы об "ужасной" ситуации на Украине
США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР
Глава МИД Люксембурга обругал министра внутренних дел Италии из-за мигрантов
Украина пожаловалась на действия российского катера в Азовском море
Канадские войска планируют остаться в Ираке после разгрома террористов
В Минобороны Словакии пожаловались на нехватку военнослужащих
Суд обязал основателя Cirque du Soleil выплатить $20 млн за полет в космос
В разведке Бельгии появилась новая должность: следящий за «российской угрозой»
Абэ и Путин провели частную беседу после турнира по дзюдо во Владивостоке
Генсек ОАГ не исключает вторжения в Венесуэлу с целью свержения Мадуро