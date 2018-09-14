Наш ответ на будущие санкции: Центробанк поднял ставку, а валютные вклады обещают не трогать

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-14T17:49:22+03:00

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ЧЕМ НАМ ГРОЗЯТ?

В ответ на интервью «отравителей» Скрипалей США пообещали, что второй пакет санкций против России введен будет. И санкции будут «суровыми». Об этом, выступая в четверг в Конгрессе, заявила помощник Госсекретаря США Маниша Сингх. По ее словам, «Россия должна дать гарантии, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества против своих граждан». Вдобавок мы должны пустить американских наблюдателей на наши химзаводы.

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении закона США 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.

Первый пакет санкций за Солсбери заработал 27 августа. Американцы перестали продавать нам электронику, которая может быть использована в оборонке и нефтедобыче. Но подобные вещи от США мы и так почти не получали, поэтому импорт сократился всего на несколько сотен миллионов долларов. В масштабах внешней торговли России - немного.

Второй пакет санкций, о которых говорила Маниша Сингх, может быть введен в течение 90 дней после первого. Что именно он будет включать, пока не очень понятно. По словам Сингх, санкции, в частности, будут действовать против наших банков. Но брать кредиты в Америке они не могут и так.

По версии агентства Bloomberg, речь может идти об ограничении для наших банков на расчеты в долларах. Ранее Вашингтон заявлял, что может запретить семи крупнейшим российским банкам с госучастием работать с американской валютой. Это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Правда, это должно было быть наказанием за вмешательство в выборы, за Украину и поддержку Асада, а не за Скрипалей. В законе о химоружии про работу с долларами ничего нет.

В новом пакете антироссийских санкций речь может идти об ограничении для наших банков на расчеты в долларах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТАВКА ЦБ ПОВЫШЕНА, ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ?

Пока наиболее видимым образом разговоры о санкциях сказываются на курсе рубля. На волне первого пакета американских санкций доллар уже вырос почти до 70 рублей, а евро перевалил за 80 руб.

- Если бы на Россию не давили политически, то доллар стоил бы 50-55 руб., - считает экономист Сергей Хестанов. - Но инвесторы боятся, они забирают деньги из экономики. Отсюда падение курса.

В пятницу, 14 сентября, Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку - на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Последние четыре года ставка в основном снижалась, только в этом году ЦБ опускал ее дважды — в феврале и марте — на 0,25 процентных пункта каждый раз. После этого трижды ставку оставляли неизменной.

Вместе с повышением ставки ЦБ пообещал приостановить закупки валюты на внутреннем рынке до 2019 года — с тем чтобы не раскачивать рубль.

Отечественная валюта на Московской бирже ответила на действия ЦБ подъемом. Евро отполз от знакомого рубежа в 80 руб., а доллар к вечеру пятницы стоил уже меньше 68 руб. Вопрос, надолго ли.

- Чтобы рубль укрепился, надо поднять ключевую ставку сразу на 10 процентных пунктов, - считает экономист Сергей Хестанов. - На такое решение ЦБ, конечно же, не пойдет. Сейчас на курс национальной валюты больше влияют заявления о санкциях, чем действия Банка России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вернем компании из офшоров, а торговать будем в рублях?

Глава ВТБ Владимир Костин озвучил план, как России уменьшить зависимость от доллара. Две главные меры такие: начать использовать национальные валюты при международной торговле, а крупные российские холдинги зарегистрировать у нас, а не в офшорах.

По словам финансиста, 70% торговли с Китаем через ВТБ идет в долларах, 22% - в рублях, 8% - в юанях.

Владимир Костин, выступая на Мосфинфоруме, заявил, что уход от расчетов в долларах в пользу национальных валют может занять годы. Но это необходимо сделать, чтобы снизить свою зависимость от решений американской администрации.

Главная проблема ухода от доллара: нужно убедить другие страны в необходимости этого. У России, Китая, Ирана или Турции могут быть сложности в общении с Америкой. Эти страны готовы частично отказаться от доллара. А вот у Европы, Австралии, Бразилии и многих других государств трудностей нет. Их в долларе все устраивает. И вот как убедить экспортеров стран Запада добровольно принимать у нас рубли вместо долларов — не понятно.

ДОСЛОВНО

«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков... Мы учитываем такую возможность и проработали с каждым из банков систему мер, которая позволяет им с нашей помощью решить проблему и выполнять все обязательства перед клиентами. Никаких угроз для валютных вкладов не видим. И никаких мер по принудительной конвертации не рассматривали, у нас даже мысли такой не было. Эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе...

Доля валютных вкладов на балансах банков снизилась... Это сумма около 87 миллиардов долларов. Наших ресурсов и ресурсов банковской системы хватит, чтобы все обязательства выполнить».

(Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу — о том, не грозит ли гражданам принудительная конвертация их вкладов)

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